بموسمه السابع.. افتتاح معرض مشروعات الطلاب بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
تحت عنوان “الإبداع والابتكار أساس التنمية”، افتتحت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق اليوم معرضها السابع لمشروعات تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2024، الذي تقيمه بالتعاون مع وزارات وجهات علمية وشركات وفعاليات اقتصادية.
المعرض الذي يستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري يتضمن 230 مشروعاً، وتشارك فيه جامعات حكومية وخاصة، يهدف إلى إظهار مهارات الطلبة، وإتاحة الفرصة لأصحابها للالتقاء مع الجهات المعنية الراغبة بتبني مشروعاتهم المتميزة، لتصبح واقعاً تطبيقياً يخدم المجتمع.