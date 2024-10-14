بموسمه السابع.. افتتاح معرض مشروعات الطلاب بكلية الهندسة الميكانيكية ‏والكهربائية

تحت عنوان “الإبداع والابتكار أساس التنمية”، افتتحت كلية الهندسة ‏الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق اليوم معرضها السابع لمشروعات ‏تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2024، الذي تقيمه بالتعاون مع ‏وزارات وجهات علمية وشركات وفعاليات اقتصادية.‏

المعرض الذي يستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري يتضمن ‌‏230 مشروعاً، وتشارك فيه جامعات حكومية وخاصة، يهدف إلى إظهار مهارات ‏الطلبة، وإتاحة الفرصة لأصحابها للالتقاء مع الجهات المعنية الراغبة بتبني ‏مشروعاتهم المتميزة، لتصبح واقعاً تطبيقياً يخدم المجتمع.