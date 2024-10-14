“تجارتي”.. أول خدمة تمويل مشتريات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من مصرف الإبداع

في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي وتنمية الفعاليات الصغيرة ومتناهية الصغر في سورية، أطلق مصرف الإبداع للتمويل الأصغر، بالتعاون مع شركة إنماء الشام (جملة تك)، خدمة “تجارتي”.

وهذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في سورية، حيث تمكن أصحاب البقاليات والمتاجر الصغيرة من شراء المنتجات الضرورية لمتاجرهم دون أي فوائد، ضمن نظام التقسيط من دون فوائد.

وبحسب ما ذكر المصرف، تأتي خدمة “تجارتي” في إطار رؤية مشتركة بين بنك الإبداع و(جملة تك)، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التجار الصغار، وتساعدهم على تنمية أعمالهم بسهولة وسرعة.

كما بين أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول التجار الصغار إلى المنتجات والخدمات المالية، ما يخفف من الأعباء المالية ويزيد من قدرتهم على التوسع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وعن اختيار (جملة تك) كأول شريك استراتيجي لإطلاق هذه الخدمة، أفاد المصرف بأنه في إطار سعيه لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة بالشراكة مع رواد الأعمال المحليين، كانت هذه الشراكة، إضافة إلى أنه أول تطبيق eB2B في سورية متخصص بتوزيع السلع الاستهلاكية للبقاليات، حيث يزود أكثر من6000 بقالية بمنتجات من أكثر من 200 علامة تجارية.

ولفت المصرف إلى أن الخدمة متاحة حالياً بشكل تجريبي، ويمكن لأصحاب البقاليات الحصول على المزيد من المعلومات حول خدمة “تجارتي” وكيفية الاستفادة منها عبر زيارة أقرب فرع لمصرف الإبداع في دمشق وريفها أو التواصل مع فريق جملة تك.