ثلاث هزات أرضية ضعيفة خلال الـساعات القليلة الماضية
أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز عبر صفحته على الفيسبوك أن محطات الرصد الزلزالي رصدت صباح اليوم في تمام الساعة 7:17 من صباح اليوم هزة جنوب طرطوس بـ 41 كم وبقدر 1.8 ريختر، وفي تمام الساعة 8:22 صباحاً هزة أخرى شمال شرق حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.
كما رصدت المحطات في تمام الساعة 00:29 بعد منتصف ليل هزة في تركيا شمال شرق مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.