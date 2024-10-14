ثلاث هزات أرضية ضعيفة خلال الـساعات القليلة الماضية‏

أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية.‏

وأوضح المركز عبر صفحته على الفيسبوك أن محطات الرصد الزلزالي ‏رصدت صباح اليوم في تمام الساعة 7:17 من صباح اليوم هزة جنوب طرطوس بـ 41 ‏كم وبقدر 1.8 ريختر، وفي تمام الساعة 8:22 صباحاً هزة أخرى شمال شرق ‏حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد ‏وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.‏

كما رصدت المحطات في تمام الساعة 00:29 بعد منتصف ليل هزة في تركيا شمال شرق ‏مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.‏