حزب الله يدين انتهاك فريق قناة (بي بي سي) البريطانية حرمة الأراضي اللبنانية

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم انتهاك فريق قناة (بي بي سي) البريطانية حرمة الأرضي اللبنانية بدخوله إحدى القرى الجنوبية رفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان.. إنه “لم تكتف (بي بي سي) بكافة منصاتها ولغاتها بالانحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية ‏الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحفي ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة وسيادة الأراضي اللبنانية ‏والقوانين مرعية الإجراء في البلاد وذلك وفق ما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة”.‏

وأضاف البيان: إن العلاقات الإعلامية تدين هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق، وتطالب ‏وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية ‏اللازمة ضد “بي بي سي” وفرق عملها في لبنان والاحتجاج لدى القناة والجهات القانونية الممثلة ‏لها، كما وتطالب نقابات الصحفيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة.‏