رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية والصحية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية والصحية وشملت:

-تأييد مقترح اتحاد الغرف الزراعية السورية باستمرار العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2809/ لعام 2016 المتضمن تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة /75%/ من التعرفة المرفئية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3697/ لعام 2015، وذلك لمدة عام ميلادي واحد.

-تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها بالسماح ولمدة /6/ أشهر بإدخال مادة الأسلاك المعدنية الخاصة بصناعة رفوف البرادات والأفران والدفايات وقواتل الحشرات عن طريق المعابر البرية، وذلك خلافاً لشرط الشحن عن طريق الموانئ البحرية السورية، شريطة استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود مثل تلك التجهيزات عبر المرافئ، وعلى أن تكون من المواد المسموح استيرادها بموجب أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال لتقديم مواد مخبرية لزوم مخبر زرع الخلايا الجذعية الدموية في المشفى بقيمة إجمالية حوالي 618 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم المواد الخاصة بقسم الأشعة في المشفى (أفلام تصوير شعاعية) بقيمة إجمالية قدرها مليار وسبعمئة وأربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية، وذلك لاستمرار تقديم المشفى خدماتها الطبية للمرضى بالشكل الأمثل وبشكل مجاني.