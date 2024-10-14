عشرات الضحايا بقصف الاحتلال خيام النازحين في مستشفى بدير البلح

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة المنكوب.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل المستشفى ما أدى إلى استشهاد 4، وإصابة نحو 70 بجروح وحروق، إضافة إلى اشتعال النيران بعدد كبير من الخيام.

وبحسب متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، فإن هناك أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، لافتاً إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

من جهتها، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والأممية بالتدخل العاجل والفوري لحماية المستشفيات والكوادر الصحية الفلسطينية من بطش الاحتلال وإجرامه.