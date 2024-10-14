مناورات (السيف المشترك-2024 بي) للجيش الصيني تبدأ

أطلق الجيش الصيني اليوم مناورات “السيف المشترك-2024بي” في مضيق جزيرة تايوان وشمال وجنوب وشرق الجزيرة.

المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية، لي شي، أفاد، وفقاً لما نقلته وكالة شينخوا، بأن التدريبات تشمل اقتراب سفن وطائرات من الجزيرة من اتجاهات متعددة، وشن هجمات من قبل قوات مشتركة، وتركز على دوريات الجاهزية القتالية البحرية-الجوية المشتركة، ومحاصرة موانئ ومناطق رئيسية والسيطرة عليها، وتوجيه ضربات لأهداف بحرية المعركة، وذلك لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة.

ولفت لي إلى أن التدريبات تعد رادعاً قوياً للأنشطة الانفصالية لعناصر “استقلال تايوان”، وهي إجراءات مشروعة وضرورية لحماية السيادة والوحدة الوطنية.