أربعة شهداء بغارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان وإقليم التفاح

استشهد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة جربوع في إقليم التفاح، فيما واصل الطيران المعادي غاراته العنيفة على عدد من القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة جرجوع في منطقة إقليم التفاح، استشهد خلالها رجل وزوجته وولداهما بعدما استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع ودمره.

في المقابل، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على البلدات اللبنانية، حيث شنّت مسيّرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية قرب موقف سيارات في بلدة كفر صير دون وقوع إصابات، كما أغار الطيران المعادي على بلدات الطيبة وكفر رمان وبريقع والقصيبة وبلدة الخيام وكفر شوبا وحوش السيد، إضافة إلى غارات استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني بين بلاط وبرغز، في حين استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بالقذائف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة.

كما تعرضت مدينة بعلبك لسلسلة غارات معادية بعد منتصف الليل، حيث دمرت إحدى الغارات عند مدخل بعلبك الجنوبي أحد المباني، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية والمحال والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة، كما شن طيران العدو بعد منتصف الليل غارات أيضاً على قضاء بعلبك واستهدف بلدتي دورس وشعت، كما شن غارات على بلدة القاسمية وعلى سهل الكرك الفرزل وعلى منزل بين رياق الفوقا وعلي النهري، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي القصيبة وعدشيت والمنطقة بين قعقعية الجسر وكفر دجال ومحيط المعرض الأوروبي على أوتوستراد حبوش النبطية لغارات جوية معادية.