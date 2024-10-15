أمطار متوقعة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

في نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب بشكل متقطع خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.

هذا وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.