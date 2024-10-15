استشهاد فلسطيني في جنين.. و28 شهيداً في قطاع غزة

استشهد فلسطيني، صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب صلاح جبارين استشهد متأثراً بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الـ 5 من تموز الماضي.

في السياق، أفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 17 فلسطينياً وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال منزلين في بلدة الفخاري ومنطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع.

هذا واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بالمقابل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد 3 آخرون جراء قصف العدو الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال القطاع.