اللاذقية.. القبض على شبكة تعمل بالمراهنات والعملات الرقمية عبر الإنترنت
ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شبكة تعمل بالمراهنات والعملات الرقمية عبر الانترنت من خلال إنشاء حسابات للزبائن عبر برنامج ”ايشانسي” وغيرها.
بحسب ماذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإنه من خلال المتابعة والبحث عن شبكات العمل بالمراهنات عبر برنامج ايشانسي والعملات الرقمية عبر الإنترنت ألقى الفرع المذكور القبض تباعاً على شبكة مراهنات عبر برنامج ايشانسي وهم (حيدرة . ع) و(يقين . ز) و(نورس . ح) و(يزن . ا) و(الحسن . ي) و(هادي . م) و(ابراهبم . ا).
وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على العمل بالمراهنات عبر البرنامج المذكور بصفة كاشير وماستر بالاشتراك مع أشخاص متوارين وإنشاء حسابات الألعاب للزبائن لهذا الغرض مقابل المنفعة المادية حيث يقومون بتعبئة نقاط للزبائن في حال الخسارة وشراء النقاط منهم في حال الربح وشحن مبالغ مالية عن طريق شركات تحويل.
كما بينت أنه عثر ضمن أجهزتهم الخليوية على هذه البرامج وصور لبطاقات شخصية ومحادثات وغروبات خاصة بالرهان كما اعترف المقبوض عليه (نورس) بالعمل بالعملات الرقمية عبر الشبكة وبيع وشراء بطاقات إلكترونية من الزبائن لشحن الألعاب والبرامج لافتة إلى أنه تم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً وأن الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على شركائهم المتوارين.