بريفي اللاذقية وإدلب.. الجيش يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري عدة طائرات مسيرة، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية، محاولة من خلالها الاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.

وووفقاً لبيان وزارة الدفاع، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب من إسقاط وتدمير 9 طائرات مسيرة للإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل أن تتمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.