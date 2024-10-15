في عدة مواقع.. المقاومة اللبنانية تستهدف العدو وتصد محاولات تقدم قواته

استهدفت المقاومة اللبنانية، اليوم، عدداً من المواقع التابعة للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما صدت محاولة تقدم لقواته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وذكرت المقاومة أن مقاتلوها استهدفوا، صباح اليوم، تحركاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.

وفي بيان أخر، أعلنت المقاومة أنه وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين الجنوبية من الناحية الشرقية، صباح اليوم، خاض مقاتلوها اشتباكات عنيفة معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ومنعوا تقدمها وما زالت الاشتباكات مستمرة كما اشتبكت المقاومة اللبنانية مع قوات العدو الإسرائيلي التي تحاول التسلل في وادي هونين.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا مستوطنة “كريات شمونة” بِصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعاً لِقوات العدو في موقع المرج بِصلية صاروخية، و‏تجمعاً لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.‏

كما استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية، إضافة إلى ‏تجمع لقوات العدو في موقع المرج للمرة الثانية وتجمع لقوات العدو في موقع البغدادي بصليات صاروخية.‏