قصف جوي للطيران العراقي.. مقتل 4 إرهابيين في كركوك

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة القضاء على 4 إرهابيين وتدمير وكرهم، بقصف جوي للطيران العراقي في كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن القيادة أن جهاز مكافحة الإرهاب، بتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمكن من تزويد عمليات قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن وكر للإرهابيين في منطقة ليلان ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، حيث نفذ سلاح الجو ضربتين جويتين الليلة الماضية على المكان المحدد، وتم القضاء على أربعة إرهابيين.