لا ترفع إداري لهذا العام

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد قرار ترفع إداري هذا ‏العام، لافتة إلى ضرورة متابعة الطلاب لتحصيلهم العلمي ومواكبة الفصل ‏الدراسي الذي بدأ منذ نحو أكثر من شهر.‏

وأشارت الوزارة إلى أن “بعض ‏مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن ضرورة منح طلاب الجامعات ‏السورية ترفعاً إدارياً، ومطالبة الوزارة العمل على تحقيق ذلك ورداً على ذلك، أوضحت الوزارة أن اتخاذ قرار إجراء دورات امتحانية استثنائية أو ترفع ‏إداري تفرضه وجود ظروف استثنائية قاهرة، وأنه أمام هذا الواقع ووجود دراسات وإحصائيات عن الامتحانات الجامعية ونسب النجاح، ناقش مجلس التعليم ‏العالي سابقاً وبحضور رؤساء الجامعات وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة ‏سورية ونقابة المعلمين وتوصل إلى عدم وجود أسباب موضوعية وموجبة ‏لصدور هذا القرار.‏

وجددت الوزارة التأكيد على ‏حرصها الدائم والمستمر على معالجة قضايا طلابها بمختلف الجامعات السورية والسعي الدائم ‏للنهوض بالمستويات العلمية والأكاديمية للجامعات وفقاً للمعايير الأكاديمية العلمية المتعارف عليها عالمياً، واعتمادية الشهادات الجامعية السورية.‏