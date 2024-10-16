لا ترفع إداري لهذا العام
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد قرار ترفع إداري هذا العام، لافتة إلى ضرورة متابعة الطلاب لتحصيلهم العلمي ومواكبة الفصل الدراسي الذي بدأ منذ نحو أكثر من شهر.
وأشارت الوزارة إلى أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن ضرورة منح طلاب الجامعات السورية ترفعاً إدارياً، ومطالبة الوزارة العمل على تحقيق ذلك ورداً على ذلك، أوضحت الوزارة أن اتخاذ قرار إجراء دورات امتحانية استثنائية أو ترفع إداري تفرضه وجود ظروف استثنائية قاهرة، وأنه أمام هذا الواقع ووجود دراسات وإحصائيات عن الامتحانات الجامعية ونسب النجاح، ناقش مجلس التعليم العالي سابقاً وبحضور رؤساء الجامعات وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين وتوصل إلى عدم وجود أسباب موضوعية وموجبة لصدور هذا القرار.
وجددت الوزارة التأكيد على حرصها الدائم والمستمر على معالجة قضايا طلابها بمختلف الجامعات السورية والسعي الدائم للنهوض بالمستويات العلمية والأكاديمية للجامعات وفقاً للمعايير الأكاديمية العلمية المتعارف عليها عالمياً، واعتمادية الشهادات الجامعية السورية.