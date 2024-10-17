الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الليلة الماضية 13 طائرة مسيرة أوكرانية، أغلبها فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وفي بيان لها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية: أنه “خلال الليلة الماضية تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، 6 منها فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك.