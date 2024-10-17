الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد
أصدر الرئيس بشار الأسد مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
المرسوم 255 يقضي بما يلي:
– يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
– يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
المرسوم 256 يقضي بما يلي:
– يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.
– يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المرسوم 257 يقضي بما يلي:
– يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
– يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
المرسوم 258 يقضي بما يلي:
– ينهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.
– يعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.