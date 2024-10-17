الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد

أصدر الرئيس بشار الأسد مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.

المرسوم 255 يقضي بما يلي:

– يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.

– يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.

المرسوم 256 يقضي بما يلي:

– يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.

– يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.

المرسوم 257 يقضي بما يلي:

– يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.

– يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.

المرسوم 258 يقضي بما يلي:

– ينهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.

– يعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.