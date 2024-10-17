اللواء سلامي: “الوعد الصادق 2” مجرد تحذير للكيان الصهيوني

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن عملية “الوعد الصادق 2” كانت مجرد تحذير وتنبيه للكيان الصهيوني، وهي جزء صغير جداً من قدرات القوات الإيرانية.

وخلال مراسم تشييع المستشار الشهيد عباس نيلفروشان في أصفهان، ذكر اللواء سلامي: “إن العدو يعتقد أن النهضة الثورية تنخفض بعد استشهاد القادة الكبار، ولكن عليه أن يعيد حساباته بشكل صحيح، فأعداؤنا مهزومون دوماً عبر الخطأ في حساباتهم، ونحن نعرف نقاط ضعفهم”.

وأضاف: “نفذنا “الوعد الصادق 2″ كي يتنبه الإسرائيليون ويعلموا أننا قادرون على ضربهم، وعليهم ألا يعتمدوا على أنظمتهم الدفاعية التي بإمكاننا خرقها”.

كما حذر اللواء سلامي العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة ومهاجمة إيران وقال: “إذا اعتدى هذا الكيان على أي نقطة في إيران فإنها ستضرب نقطة مماثلة لديه بشكل شديد”، معتبرا أنه لا يمكن لهذا الكيان الاستمرار بالمجازر والبقاء في أمان.