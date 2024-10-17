انخفاض ملموس على درجات الحرارة
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
ووفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويميل ليلاً للبرودة بشكل عام ويكون بارداً على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في تلك المناطق.
وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.