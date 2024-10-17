يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق ‏بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

ووفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً ‏بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويميل ليلاً للبرودة بشكل عام ‏ويكون بارداً على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في تلك المناطق.‏

وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.