في مرتفع اللبونة.. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين للعدو

استهدفت المقاومة اللبنانية دبابتين للعدو الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوب لبنان فجر اليوم، وأوقعت طاقمهما بين قتيل وجريح.

وفي بيان، ذكرت المقاومة: أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف رجال المقاومة دبابتين للعدو الإسرائيلي من نوع ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقمهما بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.