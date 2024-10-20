محطة محروقات مخالفة .. والتجارة الداخلية تأخذ إجراءاتها
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة محروقات في مدينة الزبداني بمخالفة الغش والتصرف بالاحتياطي لمادتي المازوت والبنزين بكمية 20000 ليتر .
وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام أنه عند فحص خزانات المحطة عن طريق وضع كاشف المياه تبين أن لونه تغير، وذلك لوجود مياه بكمية 5000 ليتر من أصل كمية الاحتياطي في خزان البنزين وكمية 15000 ليتر مياه من أصل كمية الاحتياطي في خزان المازوت.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الخزانات التي تحوي المادة المخالفة وإحالة المخالف موجوداً والتغريم بمبلغ 667 مليوناً و 725 ألف ليرة سورية .