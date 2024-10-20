محطة محروقات مخالفة ‏.. والتجارة الداخلية تأخذ إجراءاتها

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة ‏محروقات في مدينة الزبداني بمخالفة الغش والتصرف بالاحتياطي لمادتي ‏المازوت والبنزين بكمية 20000 ليتر .‏

وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام ‏أنه عند فحص خزانات المحطة عن طريق وضع كاشف المياه تبين أن لونه تغير، ‏وذلك لوجود مياه بكمية 5000 ليتر من أصل كمية الاحتياطي في خزان ‏البنزين وكمية 15000 ليتر مياه من أصل كمية الاحتياطي في خزان ‏المازوت.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الخزانات التي ‏تحوي المادة المخالفة وإحالة المخالف موجوداً والتغريم بمبلغ 667 مليوناً ‏و 725 ألف ليرة سورية .‏