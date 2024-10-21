بيسكوف: الأزمة الأوكرانية ليست على جدول أعمال قمة “بريكس”

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن سبل حل الأزمة الأوكرانية ليست على جدول أعمال قمة “بريكس” في قازان، ولكن يمكن للدول المشاركة التطرق إلى هذا الموضوع حسب تقديرها.

وفي تصريح صحفي، ذكر بيسكوف: “أن بحث سبل حل النزاع في أوكرانيا ليس على جدول أعمال قمة بريكس في قازان، ولكن يمكن لكل مشارك التطرق إلى هذا الموضوع حسب تقديره الخاص”.

وستعقد قمة “بريكس” المقبلة بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من تشرين الأول الجاري.