شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على بعلبك

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب أشخاص آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية بصاروخين منزلاً في حي النبي انعام، المكتظ بالسكان، في مدينة بعلبك.

وأغار طيران العدو الإسرائيلي ليلاً على مبنى القرض الحسن في مدينة صور، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعشرات المنازل المحيطة، إضافة إلى أضرار جسيمة في إذاعة (صوت الفرح)، التي تقع في المبنى المستهدف.

هذا واستمرت الاعتداءات ليلاً على بلدات صريفا وباريش ومعركة وعيتا الشعب والحوش والمساكن الشعبية والرمادية وباتوليه والقليلة ومعروب، فيما أطلقت قوات العدو فجراً قذائف مدفعيتها الثقيلة باتجاه بلدات راميا وعيتا الشعب والناقورة.

وفي السياق، استهدف العدو الإسرائيلي سيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل خربة سلم، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسعفين.

واستمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي والمسير طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل، إضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.