المقاومة العراقية تستهدف موقعين للعدو في الأراضي المحتلة

استهدفت المقاومة العراقية موقعين حيويين للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت المقاومة العراقية، في بيان، أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية فى العراق فجر اليوم هدفاً حيوياً في طبريا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

كما أعلنت المقاومة في بيان آخر أنها استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير.