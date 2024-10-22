انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية باردة نسبياً وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صحواً بشكل عام، وبارداً خلال الليل في أغلب المناطق وخاصة في المرتفعات الجبلية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية أنها شمالية بشكل عام بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة نهاراً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.