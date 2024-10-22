بصواريخ نوعية.. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي بصليات من الصواريخ النوعية.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني قصفت المقاومة صباح اليوم قبة نيريت قرب تل أبيب بصواريخ نوعية”.

وفي بيانين آخرين، بينت المقاومة أنها استهدفت قاعدتي ستيلا ماريس البحرية شمال غرب ‏حيفا وغليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 قرب “تل أبيب” بصليات صاروخية نوعية.