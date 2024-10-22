قطاع غزة.. استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف للاحتلال

استشهد 23 فلسطينياً، جلهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن 20 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف مدفعي للاحتلال استهدف تجمعين للنازحين في بيت لاهيا وآخر في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد 3 آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين شمال غزة.

كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طالب عبر مكبرات الصوت من مسيرات “كواد كوبتر” عشرات آلاف المحاصرين في مستشفى كمال عدوان ومدرسة مشروع بيت لاهيا بالإخلاء الفوري نحو ممر صلاح الدين أو قصف المنطقة بالمدفعية والطيران.