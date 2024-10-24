جامعة دمشق تقيم حفل تأبين لشهداء المقاومة الفلسطينية واللبنانية على طريق القدس

أقامت جامعة دمشق حفل تأبين لشهداء المقاومة الفلسطينية واللبنانية بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق سمير خضر رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، و طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والسفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، و محمد قيس الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي، و أمين فرع جامعة دمشق للحزب الرفيق خالد الحلبوني، الرفيق جاسم الصالح امين فرع القنيطرة تكليفاً.

الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب تحدّث عن دور المقاومة الكبير في معركة تحرير الاراضي المحتلة ومحورثة دور سورية في هذا النضال باعتبارها جزء أساسي من هذا المحور، مؤكداً أن قضية فلسطين تمثل القضية الأساسة والمحورية التي بُذلت الدماء في سبيلها، وأن الشهداء على طريق القدس قدموا هذه التضحيات في سبيل تحرير الأراضي المحتلة، مبيناً أن طبيعة الصراع مع الكيان وجودية، وتحرير كافة الأراضي المحتلة خيار استراتيجي لسورية.

بدوره تحدث طلال ناجي عن دور سورية التاريخي الحاضن والداعم لفلسطين وشعبها عبر تبنيها للقضية الفلسطينية وفرضها لقواعد جديدة في الإقليم ضد مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يعمل الكيان على تحقيقه.

من جانبه أكد السفير الإيراني، أن إيران كانت وستبقى داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني على إعتبار أن هذا المبدأ من ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية، و أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية وجود كما أن محور الممانعة عمل وسيبقى على تحرير الأراضي المحتلة من الكيان الغاشم.

حضر التأبين الرفاق أعضاء قيادة الفرع وعدد من قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية عدد من ضباط جيش التحرير الشعبي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، وقيادات حزبية واتحادية ونقابية.