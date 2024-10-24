جراء عدوان تركي.. محطة كهرباء عامودا تخرج عن الخدمة

خرجت محطة تحويل كهرباء مدينة عامودا 20/66 ك.ف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء العدوان التركي الذي استهدفها.

مدير عام شركة كهرباء الحسكة، المهندس صالح إدريس، صرح بأن أضراراً كبيرة لحقت بمعدات وتجهيزات محطة كهرباء عامودا والأبراج الرئيسية فيها، نتيجة استهداف طيران الاحتلال التركي لها ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن المحطة تغذي بالتيار الكهربائي مدينة عامودا وريفها، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق كما أنها تشكل محطة ربط بين محطتي القامشلي والدرباسية.