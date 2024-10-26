الوزير صباغ يجدد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي إدانة سورية للعدوان الإسرائيلي السافر على إيران

أجرى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، جدد فيه إدانة سورية للعدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبر الوزير صباغ عن تضامن سورية القوي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، في وجه ما تعرضت له من عدوان، مؤكداً أن هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران، وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة، مؤيداً حق إيران في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وأرواح مواطنيها.

من جانبه، عبّر الوزير عراقجي عن شكره وتقديره لموقف سورية الحازم في إدانة العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أهمية وقوف البلدين معاً في مواجهته، ومؤكداً دعم بلاده لسورية ضدّ أي عدوان إسرائيلي على أراضيها.

الوزيران صباغ وعراقجي أكدا ضرورة العمل مع الدول الأخرى، من أجل وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على دول المنطقة وشعوبها، وجلب مرتكبي جرائم العدوان الإسرائيلي للعدالة ومحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.