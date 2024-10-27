الشؤون الاجتماعية: المنظمات غير الحكومية مستمرة بتقديم الخدمات اللازمة للوافدين من لبنان
واصلت المنظمات غير الحكومية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم كل ما يلزم للوافدين من لبنان من خدمات واحتياجات ضرورية.
وبينت الوزارة أن جمعية دمر الخيرية قامت بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق وبالتعاون مع مؤسسة كيوان الخير بأنشطة لتقديم الدعم النفسي اللازم للوافدين من لبنان، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والغذائية اللازمة لهم.
كما أشارت إلى أن هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في حشد الجهود والموارد لتسخيرها في خدمة الوافدين وضمن سلسلة مبادرات أطلقتها المؤسسات والجمعيات السورية استجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.