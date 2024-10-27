الشؤون الاجتماعية: المنظمات غير الحكومية مستمرة بتقديم الخدمات اللازمة للوافدين من لبنان ‏

واصلت المنظمات غير الحكومية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏تقديم كل ما يلزم للوافدين من لبنان من ‏خدمات واحتياجات ضرورية. ‏

وبينت الوزارة أن جمعية دمر الخيرية ‏قامت بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق وبالتعاون مع مؤسسة ‏كيوان الخير بأنشطة لتقديم الدعم النفسي اللازم للوافدين من ‏لبنان، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والغذائية اللازمة لهم. ‏

كما أشارت إلى أن هذه المبادرات ‏تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها ‏الاجتماعية في حشد الجهود والموارد لتسخيرها في خدمة الوافدين وضمن ‏سلسلة مبادرات أطلقتها المؤسسات والجمعيات السورية استجابة ‏لتداعيات العدوان ‏الإسرائيلي المستمر.‏