مؤكدة حقها بالرد.. إيران تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن

في رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، جدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حق إيران القانوني والمشروع في الرد على العدوان الصهيوني عليها، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن هذا العدوان.

وجاء في الرسالة “تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذه الأعمال المتعمدة والعدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.. إن الهجمات غير القانونية التي يشنها هذا الكيان تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2، التي تحظر صراحة استخدام القوة ضد سيادة أي بلد وسلامته الإقليمية”، مذكراً بأن القوانين الدولية تعتبر تصرفات الكيان الصهيوني تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني أكد، في الرسالة، أن بلاده تحتفظ بحقها الذاتي في الرد بشكل قانوني ومشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب، وذلك تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للقانون الدولي.

وحذر عراقجي من عواقب الهجمات المستمرة التي يشنها الكيان الصهيوني، طالباً من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف حاسم وإدانة هذه الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان بقوة ودون قيد أو شرط، وتوضيح أن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تمر دون رد.

كما طلب من رئيس مجلس الأمن عقد جلسة عاجلة لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم والإجراءات غير القانونية وضمان محاسبة هذا الكيان الإجرامي.

وفي السياق، اعتبرت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة في منشور لها على منصة “X” أن تواطؤ الولايات المتحدة في جريمة العدوان الصهيوني أمر مؤكد.

وكانت العلاقات العامة لقاعدة الدفاع الجوي في إيران أعلنت في بيان لها صباح أمس نجاح منظومة الدفاع الجوي الشامل في اعتراض والتصدي لهجوم الكيان الصهيوني على نقاط في طهران ومحافظتي خوزستان وإيلام.

من جهة أخرى، انتقدت السفارة الإيرانية في بروكسل البيان السلبي للاتحاد الأوروبي عقب العدوان الصهيوني على إيران، معتبرة أن الاتحاد يفضل مصالحه الخاصة على القوانين الدولية.

واعتبرت السفارة الإيرانية في رسالة نشرتها على منصة “X” أن موقف الاتحاد الأوروبي عاجز بشكل ملحوظ عن إدانة هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران وانتهاك سيادتها.

وكان الاتحاد الأوروبي امتنع في بيان له عن إدانة العمل العدواني الصهيوني ضد إيران، مكتفيا بالدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس من الجانبين لمنع تصعيد التوترات.

يذكر أن الجيش الإيراني أعلن في بيان له أمس ارتقاء شهداء من قوات الدفاع الجوي خلال التصدي للاعتداء الصهيوني على عدة مواقع في إيران.