أدلة جديدة من جنوب إفريقيا على ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في غزة

تقدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بمذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة إضافية لإثبات ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر دبلوماسية جنوب إفريقية قولها:” إن المذكرة الجديدة تتضمن المزيد من الأدلة التي تتخللها تفاصيل جنائية لإثبات أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة”.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت في الـ 29 من كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل شكوى ضد “إسرائيل” لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على قطاع غزة.

وفي الـ 26 من كانون الثاني أمرت المحكمة “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، ومنذ أكثر من عام يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على القطاع أسفرت عن استشهاد 42924 فلسطينياً وإصابة 100833 فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.