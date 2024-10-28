إخماد مساحة واسعة من حريق الأراضي الزراعية في وادي النضارة
أخمدت فرق إطفاء حمص مساحة كبيرة من الحريق الذي اندلع في أراض زراعية بمنطقة وادي النضارة، حيث تم إخماده من اتجاه قريتي بحور وعين الفوار، وحالياً تتم معالجة باقي البقع النارية في مساحات أخرى وذلك بمشاركة الطيران المروحي للجيش العربي السوري.
وفي تصريح لوكالة سانا، بين قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد المحمد، أن فرق الإطفاء بمؤازرة حوامات الجيش العربي السوري تمكنت فجر اليوم من تطويق الحريق الواسع الذي اندلع بالأراضي الزراعية لقرية بحور وامتد نحو قرى عين الغارة وبلاط والمزينة وإخماد مساحات منه وتتم حاليا معالجة باقي البقع النارية.
وكان الحريق اندلع مساء أمس في قرية بحور بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، وامتد باتجاه أراضي قرى بلاط وعين الغارة، وتمكنت عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي من منع تمدد النيران إلى داخل المنازل، وتسببت الرياح الشديدة وصعوبة تضاريس المنطقة بتوسعه وإعاقة إخماده بسرعة.