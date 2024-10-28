إخماد مساحة واسعة من حريق الأراضي الزراعية في وادي ‏النضارة

أخمدت ‏فرق إطفاء حمص مساحة كبيرة من الحريق الذي اندلع في أراض زراعية بمنطقة وادي النضارة، حيث تم إخماده من اتجاه قريتي بحور وعين ‏الفوار، وحالياً تتم معالجة باقي البقع النارية في مساحات أخرى وذلك بمشاركة الطيران المروحي للجيش ‏العربي السوري.‏

وفي تصريح لوكالة سانا، بين قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد المحمد، أن فرق الإطفاء ‏بمؤازرة حوامات الجيش العربي السوري تمكنت فجر اليوم من تطويق الحريق الواسع ‏الذي اندلع بالأراضي الزراعية لقرية بحور وامتد نحو قرى عين الغارة ‏وبلاط والمزينة وإخماد مساحات منه وتتم حاليا معالجة باقي البقع النارية.‏

وكان الحريق اندلع مساء أمس في قرية بحور بمنطقة ‏وادي ‏النضارة في ريف حمص الغربي، وامتد باتجاه أراضي قرى بلاط ‏وعين الغارة، وتمكنت عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي من منع تمدد ‏النيران إلى داخل المنازل، وتسببت الرياح الشديدة وصعوبة تضاريس المنطقة بتوسعه وإعاقة إخماده بسرعة.