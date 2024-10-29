حزب الله يعلن انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً

أعلن حزب الله اليوم عن تعيين سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب.

وجاء في بيان للحزب: أنه “تمسكاً بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة”.

وتابع البيان: “إننا نعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله، والشهداء ومجاهدي المقاومة اللبنانية وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ على العمل معاً لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة، ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار”.