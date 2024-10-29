ريف حمص.. تجدد نشوب حريق بأراضي حب نمرة

تعمل فرق إطفاء حمص على إخماد حريق تجدد اندلاعه فجر اليوم بالأراضي الزراعية لبلدة حب نمرة بريف المحافظة الغربي.

قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد المحمد، أوضح بأنه وبعد السيطرة مساء أمس بنسبة كبيرة على الحريق الذي كان نشب في الأراضي الزراعية ببلدة حب نمرة، عاد وتجدد فجر اليوم بسبب اشتداد الرياح في المنطقة، إضافة إلى إعاقة التضاريس وصعوبتها لعمل وحدات الإطفاء.

وبين المحمد أن الحريق امتد بشكل واسع باتجاه الحدود الإدارية قرب بلدة البارقية بمحافظة طرطوس، كما امتد باتجاه بلدة تنورين بمحافظة حمص وأن فرق الإطفاء والمجتمع المحلي يبذلون جهوداً كبيرة للسيطرة عليه.

وكان الحريق نشب في الأراضي الزراعية بالبلدة أمس، وامتدت النيران باتجاه بعض المنازل، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من كوادر الإطفاء في حمص وبمساعدة من الأهالي والطيران المروحي بالجيش العربي السوري، حيث بذلوا جهوداً كبيرة للسيطرة عليه.