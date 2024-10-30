أكثر من 85 ألف خدمة طبية قدمتها الصحة للوافدين من لبنان

في إطار ‏الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق، بلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة للوافدين 85229 خدمة مجانية، ‏استفاد منها أكثر من 37 ألف ‏وافد خلال 35 يوماً .‏

وبينت وزارة الصحة أن الخدمات ‏المقدمة عبر المعابر ‏الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص وصلت ‏إلى 38641 خدمة، وضمن ‏مراكز الإيواء 44905 خدمات، وفي ‏المشافي 769 خدمة، وأوضحت أن الخدمات المقدمة تشمل الخدمات الطبية العامة ‏والعمليات الجراحية ‏و الإسعافية وخدمات الصحة النفسية و الإنجابية ‏والخدمات المتعلقة بأصحاب ‏الأمراض المزمنة، إضافة إلى اللقاحات اللازمة ‏للأطفال ولقاح الكزاز للسيدات في سن ‏الإنجاب.‏

يشار إلى أن وزارة الصحة وضمن خطة الاستجابة لتقديم الخدمات للوافدين ‏من لبنان إلى ‏سورية جراء العدوان الإسرائيلي وضعت جميع المشافي التابعة ‏لمديرياتها في ‏المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي ‏حالات، ورفدت المعابر ‏بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة ‏إلى إرسال الأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة.‏