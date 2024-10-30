أكثر من 85 ألف خدمة طبية قدمتها الصحة للوافدين من لبنان
في إطار الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق، بلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة للوافدين 85229 خدمة مجانية، استفاد منها أكثر من 37 ألف وافد خلال 35 يوماً .
وبينت وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة عبر المعابر الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص وصلت إلى 38641 خدمة، وضمن مراكز الإيواء 44905 خدمات، وفي المشافي 769 خدمة، وأوضحت أن الخدمات المقدمة تشمل الخدمات الطبية العامة والعمليات الجراحية و الإسعافية وخدمات الصحة النفسية و الإنجابية والخدمات المتعلقة بأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى اللقاحات اللازمة للأطفال ولقاح الكزاز للسيدات في سن الإنجاب.
يشار إلى أن وزارة الصحة وضمن خطة الاستجابة لتقديم الخدمات للوافدين من لبنان إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي وضعت جميع المشافي التابعة لمديرياتها في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات، ورفدت المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.