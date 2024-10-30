بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان

ممثلة بوفد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تشارك سورية بأعمال المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية الذي يقام في العاصمة الأردنية عمان يومي 30 و31 تشرين الأول الجاري، وتنظمه وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والبنك الدولي.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، الدكتور فايز المقداد، رئيس الوفد السوري، بين خلال مشاركته في جلسة حوار، أهمية هذا اللقاء لفتح باب المناقشة بين المعنيين بشأن الأمن الغذائي في دول الوطن العربي لافتاً إلى أن القواعد الأساسية لتمكين تحويل النظم الغذائية وتحسين مستويات الأمن الغذائي في المنطقة تنطلق من ثلاث نقاط رئيسية أولاها إنهاء الأسباب التي تؤدي إلى تشوهات الأسواق والأسعار لسلاسل الإمداد وضرورة تسهيل التجارة البينية العربية والثانية تركز على دعم الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي ونقل التقانة لمعالجة التحديات التي تواجه مسار تحويل النظم الغذائية كالتغيرات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية وتدهورها أما الثالثة فهي ضرورة بناء شركات حقيقية تكاملية بين القطاع العام والخاص والقطاع الأهلي، وضرورة التكامل بين الدول العربية والتي تمتلك مجتمعة الكثير من الموارد المالية والبشرية والطبيعية.

وأوضح الوزير المقداد أن أولويات العمل بالنسبة لسورية تتركز على تحسين أداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والاستثمار في المشاريع الزراعية التي تحد من الانبعاثات وتسهم في حماية وصيانة النظم الإيكولوجية للمراعي الطبيعية والغابات وبناء الشراكات وعقد الاتفاقيات بين الدول العربية لتسهيل انسياب السلع فيما بينها وتحقيق تكامل اقتصادي وتمكين المجتمعات الريفية باعتبارها المحرك الأساسي في عملية التنمية.

ويشارك في المنتدى الوزراء المعنيون والمنسقون الوطنيون للنظم الغذائية وخبراء الأمن الغذائي والأكاديميون وبنوك التنمية والشركاء والقطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني ذوو العلاقة في تحول النظم الغذائية من المنطقة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وممثلون عن المنظمات الإقليمية والوطنية.