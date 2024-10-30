شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح وخان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خياما تؤوي نازحين في دير البلح وفي منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين .

كما ارتقى 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، فيما قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة ومناطق في مدينة رفح جنوب القطاع .