الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وفي بيان للوزارة نقلته وكالة سبوتنيك، “تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، وتم إسقاط 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك و3 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.