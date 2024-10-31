بيونغ يانغ تجري اختباراً ناجحاً لصاروخ باليستي عابر للقارات

بإشراف الرئيس كيم جونغ أون، أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، أن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختباراً بالغ الأهمية، مشيرةً إلى أن هذه التجربة، التي أجريت بأمر من الرئيس كيم، أدت إلى تحديث السجلات الحديثة لقدرة الصواريخ الإستراتيجية للجمهورية، وأظهرت حداثة وجدارة أقوى رادع إستراتيجي في العالم.

الرئيس الكوري الديمقراطي صرح، من موقع عملية الإطلاق، بأن “هذا الاختبار هو عمل عسكري مناسب تماماً، وكما شهدنا مؤخراً فإن تشديد الخصوم لتحالفهم النووي الخطير والمناورات العسكرية المغامرة المختلفة تؤكد على أهمية تعزيز قواتنا النووية، كما أن الوضع الأمني لدولتنا والتهديدات والتحديات المستقبلية المتفاقمة باستمرار تتطلب منا الاستمرار في تعزيز قوات الهجوم الإستراتيجية الحديثة لدينا، واستكمال موقف رد قواتنا النووية بشكل أكثر اكتمالاً”.

كما شدد على أن بلاده لن تغير أبداً من سياستها في مجال تعزيز قدراتها النووية.