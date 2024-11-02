الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضية في النياية العامة التمييزية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15- 11- 1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (7) تاريخ 18-1- 2024.وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 28 بالدعوى أساس 12 تاريخ 28- 10- 2024.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (275) القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28-12 تاريخ 28- 10-2024 بحق القاضي “منى محمد ناصر دغمش”، القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة.

ويبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.