السيطرة على حرائق المزيرعة بريف اللاذقية ودخولها مرحلة التبريد

تمكنت فرق الإطفاء والمجتمع المحلي في محافظة اللاذقية بمشاركة الطيران ‏المروحي للجيش العربي السوري من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في منطقة المزيرعة والقرى المحيطة بها بريف الحفة ودخولها مرحلة التبريد باستثناء بعض البؤر التي يتم استكمال معالجتها.

وبين مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا لـ سانا أنه تمت السيطرة على الحرائق في أراضي قرى المزيرعة ودخولها مرحلة التبريد، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء على مدار ساعات متواصلة بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي ومشاركة الطيران المروحي للجيش للتعامل مع البؤر صعبة الوصول.

وأشار دوبا إلى أن أبرز التحديات التي واجهت فرق الإطفاء العاملة على الأرض تتمثل بوعورة التضاريس واشتداد سرعة الرياح التي تسببت في تفاقم الوضع وصعوبة السيطرة على النيران واتساع رقعة انتشارها، إضافة إلى اندلاع حرائق في مناطق متعددة بشكل متزامن، منوها بتضافر جهود الأهالي والمتطوعين لدعم ومساندة عناصر فرق الإطفاء ومنع امتداد الحرائق والحد من خطرها الذي شكّل تهديداً للمنازل والعائلات الآمنة.

ومع دخول الحرائق مرحلة التبريد، أوضح دوبا أنه تم الإبقاء على الفرق والآليات في حالة تأهب واستعداد في جميع المواقع للمراقبة والتعامل مع النيران في حال اشتعالها مجدداً، مع التأكيد على أهمية توخي الحذر والحيطة والإبلاغ عن أي حرائق جديدة أو نشاط مشبوه.

وخلال أدائه واجبه في إخماد الحرائق، أُصيب أحد سائقي آلية “التركس” إصابات طفيفة جراء تدهور الآلية التي يعمل عليها لمنع امتداد النيران على محور دير الشلف في المزيرعة.