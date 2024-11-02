المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة استخباراتية للعدو الإسرائيلي وعدداً من المواقع والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم قاعدة “غليلوت” التابعة لوحدة استخبارات العدو الإسرائيلي العسكرية 8200 في ‏ضواحي “تل أبيب” بصلية صاروخية نوعية، كما استهدفت عدة مستوطنات ومواقع للعدو في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان أول: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‌‏‌‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصف مقاتلونا عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

وفي بيانات متتالية أخرى أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها بصليات صاروخية مستوطنات “شاعل ودلتون ويسود هامعلاه وباريوحاي وبيريا” شمال فلسطين المحتلة، وذلك في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة اللبنانية لعدد من مستوطنات الشمال.

كما استهدفت المقاومة العدو الإسرائيلي في الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية وشنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية التي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة.

واستهدفت المقاومة كذلك قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا مرتين بصليات صاروخية نوعية.

وفي القدس المحتلة تحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن رصد إطلاق 15 صاروخاً وسقوط عدد منها في الجليل الأعلى وحيفا، كاشفة عن استنفار طائرات حربية إسرائيلية في محاولة لاعتراض مسيرات تمكنت من اختراق الأجواء والتحليق فوق مناطق بالجليل المحتل ورصد انفجار طائرة مسيرة داخل مصنع في منطقة “أخزيف” بالجليل المحتل.