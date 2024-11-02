غداً.. الحرارة أدنى من معدلاتها مع فرصة لهطل زخات رعدية في بعض المناطق

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرص لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية من البلاد، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.