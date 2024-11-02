لبنان.. استشهاد 59 شخصاً جراء مجازر لطيران العدو الإسرائيلي على بعلبك وصور

استشهد 59 شخصاً إثر 10 مجازر دموية ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس الجمعة في محافظتي بعلبك الهرمل وصور شرق وجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي صب جام حقده وإجرامه على أهالي مدينة بعلبك وقرى القضاء في يوم دموي بامتياز، و ارتكب المجازر بحق المدنيين الآمنين، منتقماً من النساء والأطفال والعزَّل، بعد فشله في التقدم على تخوم الحدود الجنوبية.

وقالت الوكالة: “العدو الإسرائيلي لم يراع حرمة، ولم تلجمه مواثيق دولية ولا ما يسمى بحقوق الإنسان التي تُهدر وتُنتهك على مرأى من العالم أجمع، وشن أمس ما يزيد على 25 غارة، قاربت حصيلة ضحاياها الستين شهيداً، إلى جانب عشرات الجرحى”.

ففي بعلبك تعرض حي رأس العين لقصف وحشي لطيران العدو الإسرائيلي أسفر عن تدمير بناء وقسم من بناية أخرى والقسم الأكبر من مقهى ومطعم، وألحق الأضرار الجسيمة بالمنازل والمؤسسات السياحية والمحال التجارية في الحي، فيما شهد شرق المدينة تدميراً لمبنى في أحد أحياء بلدة نحلة، وغرباً استهدف الطيران المعادي مبنى مؤلفاً من طبقتين، على بعد أمتار من المعمل الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطه توزيع الكهرباء، قرب مفرق بلدة إيعات، حيث استُشهد مواطنان من أهالي بعلبك ومواطن آخر سوري الجنسية.

كما ارتكب العدو الصهيوني تسع مجازر أخرى، ففي بلدة أمهز ارتقى 12 شهيداً من عائلتي أمهز والبزال، وبلغت حصيلة المجزرة بين بلدتي حربتا ورسم الحدث أفراد أسرة كاملة مؤلفة من الأب والأم وأربعة أولاد، وارتقى في مجزرة بلدة يونين ثمانية شهداء، وفي مجزرة بدنايل ستة شهداء، وفي مجزرة السعيدة خمسة شهداء، كما ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة في منطقة العلاق بحق أسرة من آل كنعان، حصيلتها أربعة شهداء، هم الأب والأم وطفلتاهما، فيما نجم عن مجزرة اللبوة ثلاثة شهداء، وارتقى في بلدة نحلة خمسة شهداء.

كما قضى في طاريا شهيدان، بالإضافة إلى شهيد في كل من محيط بعلبك، وحوش النبي وقصرنبا.

وفي مدينة صور الجنوبية استشهد شخصان وأصيب عشرات آخرون، ولحقت أضرار جسيمة بمستشفى تبنين الحكومي والأبنية المجاورة للمكان، حيث استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، طوال الليل وحتى صباح اليوم، كما قصف طيران العدو الحربي أحياء سكنية في بلدات يارون، مارون، حاريص، صربين، الحوش التي تعيش في ظلام دامس بعد تضرر شبكة الكهرباء، وفي بلدة عين ابل استهدف الطيران الحربي المعادي المحال التجارية في أطراف البلدة، كما استهدف الطيران الحربي بلدات الشهابية، باتولية، شقراء، كونين،الطيري، جويا، حانين،عيتا الشعب، كما شن العدو عند منتصف الليل الفائت سلسلة غارات متتالية على مدينة بنت جبيل.