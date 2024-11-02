بداية متعثرة لانتخابات أندية ريف دمشق ومخالفة للتعليمات!

ريف دمشق – علي حسون

بداية أقل ما يقال عنها متعثرة في انطلاق المؤتمرات الانتخابية لأندية ريف دمشق، إذ شهد مؤتمر نادي صحنايا الذي أقيم ظهر اليوم مخالفة للتعليمات من قبل المشرفين على الانتخابات ، ما أحدث حالة من الفوضى وسط تفسيرات مزاجية للتعليمات الانتخابية.

فبعد أن تأكد تأجيل انتخابات الإدارة لعدم اكتمال النصاب بالنسبة لعدد المرشحين المطلوب، استغرب حاضرون قفز المعنيين فوق التعليمات الانتخابية باختيار رئيس للنادي ورفع أسماء الأعضاء إلى الجهات المعنية للبت بالأمر ، علماً أن هنالك عدد من الأعضاء لم تقبل طلبات ترشيحهم نتيجة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة وعدم وجود رقم اتحادي لأحدهم بالأساس!

ماجرى جعل بعض الحاضرين يوجهون اتهامات للجنة التنفيذية وبعض القائمين بمخالفة التعليمات عن قصد والسماح بإكمال أعمال المؤتمر والوصول إلى انسحاب مرشح لرئاسة النادي لصالح المرشح الثاني وهذا بحد ذاته مخالف للتعليمات.

ومع أحقية المرشحين وإجماع الجميع على كفاءتهم إلا أن بعض كوادر النادي استهجنت طريقة سير أعمال المؤتمر ،مطالبين بتطبيق التعليمات الإنتخابية وذلك بتأجيل الانتخابات وفق القانون الناظم.

والمفارقة الغريبة أن أعضاء اللجنة التنفيذية المشرفين على المؤتمر أكدوا ضرورة التأجيل وذلك بعد اتصال مع المكتب التنفيذي وتأكيد عضو مكتب التنظيم في المكتب على تأجيل المؤتمر نتيجة عدم اكتمال نصاب المرشحين.

وكان رئيس اتحاد الرياضي العام فراس معلا قد كشف في اتصال مع “البعث ميديا” عن تأجيل المؤتمر لذات الأسباب، مؤكداً على ضرورة تطبيق التعليمات الانتخابية من دون أي خلل، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية بالعملية الانتخابية وأن أي محاولة اختراق أو مخالفة للقانون ستواجه بالمحاسبة.

وعن ما جرى في مؤتمر صحنايا أوضح معلا أنه سيتم رفع الأسماء إلى اللجنة الرباعية في فرع الحزب لاتخاذ القرار المناسب وفق التعليمات الانتخابية، مطمئناّ جميع الرياضيين والمرشحين أن الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع الجهات المعنية لن يتساهل مع أي مخالفة لقانون الانتخابات.