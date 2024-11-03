غداً بدء دفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم في أيلول الماضي
أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن أن دفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-9-2024 يبدأ يوم غد الإثنين في مراكزها ومكاتبها البريدية المؤتمتة المنتشرة في المحافظات.
ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك أسماء مكاتب فروعها ومكاتبها البريدية في المحافظات التي يمكن للعسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-9-2024 استلام تعويضاتهم منها.
وأكدت السورية للبريد أنها مستمرة بدفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-7-2024.