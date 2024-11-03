وزير الخارجية الروسي: دول بريكس وضعت توصيات لآليات الدفع البديلة عن الدولار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة عن الدولا.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون بريكس الدولية، ذكر لافروف ”أن الدولار يستخدم بشكل متزايد كسلاح عدواني في الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري التأمين ضد ذلك وإنشاء نظام تسوية موازٍ لن يتعرض لمثل هذه المخاطر”، مؤكداً أن لا أحد الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها.

وأوضح لافروف أن نظام الدفع كان مدرجاً على جدول أعمال قمة بريكس في قازان، التي عقدت مؤخرا وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، حيث تم بالفعل تطوير التوصيات لكنها ليست نهائية، وأصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، معرباً عن ثقته بأن البرازيل ستتابع العمل بهذا الاتجاه خلال توليها رئاسة بريكس.

وكان وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أشار، في وقت سابق، إلى أنه عندما يفشل نظام الدفع الحالي والمألوف فإن إنشاء بديل لدول بريكس يعد ضرورة حيوية، كما أنه سيتم تطوير نظام الدفع الجديد مع مراعاة استخدام الأصول المالية الرقمية، ويتضمن نظام الرسائل المالية.