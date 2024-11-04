التعليم العالي تسمح للجامعات الخاصة فتح التسجيل المباشر لملء الشواغر في كلياتها

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للجامعات الخاصة بفتح التسجيل المباشر لملء الشواغر في كلياتها للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه أنه يجوز للجامعات الخاصة الإعلان عن التسجيل المباشر لملء الشواغر للعام الدراسي الحالي في حال عدم استنفاد كامل المقاعد للقبول الجامعي في كلياتها ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة لها في جميع التخصصات، وفق القرار رقم (902) تاريخ 2024/11/4.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.